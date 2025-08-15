В Подмосковье в сентябре стартует федеральная программа «Проводники смыслов»

15 августа 2025, 21:55

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Московская область станет пилотным регионом реализации программы Росмолодёжи «Проводники смыслов», сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики региона. 2-4 сентября в округах Раменское, Домодедово и Красногорск пройдут интенсивные тренинги для тех, кто работает с молодёжью и хочет стать проводником традиционных ценностей.







«В Подмосковье живут более 2 млн. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это огромный потенциал, который требует особого внимания и поддержки. Программа «Проводники смыслов» – не просто образовательный проект, а стратегически важная инициатива, которая поможет нам выстроить системную работу с молодёжью. Важно не просто занимать молодых людей, но и направлять их энергию в конструктивное русло, помогать формировать ценностные ориентиры, создавать условия для самореализации», – пояснила министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.