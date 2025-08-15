В Подмосковье в сентябре стартует федеральная программа «Проводники смыслов»
Московская область станет пилотным регионом реализации программы Росмолодёжи «Проводники смыслов», сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики региона. 2-4 сентября в округах Раменское, Домодедово и Красногорск пройдут интенсивные тренинги для тех, кто работает с молодёжью и хочет стать проводником традиционных ценностей.
«В Подмосковье живут более 2 млн. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это огромный потенциал, который требует особого внимания и поддержки. Программа «Проводники смыслов» – не просто образовательный проект, а стратегически важная инициатива, которая поможет нам выстроить системную работу с молодёжью. Важно не просто занимать молодых людей, но и направлять их энергию в конструктивное русло, помогать формировать ценностные ориентиры, создавать условия для самореализации», – пояснила министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.Стать участником программы может каждый, кто постоянно взаимодействует с молодым поколением. Это школьные учителя и университетские преподаватели, воспитатели детсадов, педагоги дополнительного образования, тренеры спортшкол и вожатые детских лагерей. Особенно ждут лидеров студенческих советов, руководителей общественных объединений и молодёжных движений. Программа открыта для экспертов и наставников, которые выступают на образовательных форумах, ведут тренинги личностного роста и курируют социальные проекты, а также для блогеров.
Зарегистрироваться можно до 22 августа по ссылке.
Организаторами программы в Подмосковье выступают Росмолодёжь, Федеральная дирекция форумов и программ Росмолодёжи, а также Министерство информации и молодежной политики Московской области.