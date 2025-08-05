40 тим-лидеров волонтёрского корпуса «Интервидения» прошли обучение в Жуковском
В Жуковском состоялось двухдневное обучение тим-лидеров – будущих координаторов волонтёрского корпуса международного конкурса «Интервидение». Ребята прошли серьёзный конкурсный отбор, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья, при поддержке которого было организовано обучение.
«Мы получили более 2,5 тыс. заявок со всей страны, а сам волонтёрский корпус будет состоять из 500 добровольцев. Впереди много работы. Вас ждут обучение и выбор сферы, в которой вы сможете проявить себя на «Интервидении». Уверена, что с такой командой у нас всё получится», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Проводил обучение руководитель управления креатива и разработки образовательных программ проекта «Твой Ход», федеральный тренер, разработчик образовательных программ и проектов, руководитель и тренер волонтёрских корпусов Артём Рыков. Помимо тренингов и лекций, для ребят провели командообразующие игры. А активисты Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» устроили мастер-класс по оказанию первой помощи.
Главное музыкальное событие года – международный конкурс «Интервидение» – состоится в Московской области 20 сентября. Тим-лидер – это координатор небольшой группы волонтёров, который ставит ребятам задачи и следит за их исполнением.
Теперь тим-лидеры сами выберут направление волонтёрской деятельности, в котором будут работать во время «Интервидения», и в течении августа проведут 10 обучений. В корпус тим-лидеров, прошедших обучение Жуковском, входит 41 человек. Все они – опытные волонтеры. Каждый из них будет готовить небольшие группы добровольцев.
Во время подготовки и проведения конкурса добровольцы будут работать по 11 направлениям – сопровождать международные делегации, работать с артистами, помогать зрителям, взаимодействовать журналистами.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, предоставление грантов, помощь в организации мероприятий и консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО.
Кроме того, волонтёрам Подмосковья предоставляется методическая и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.