В Подмосковье специальные шкафы с начала года собрали 1 тыс. тонн текстиля

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Московской области за I квартал этого года с помощью специализированных шкафов собрали около 1 тыс. тонн текстиля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«На территории региона активно развивают экономику замкнутого цикла и культуру вторичного потребления ресурсов. За I квартал 2025 года с специализированные шкафы помогли собрать порядка 1 тыс. тонн текстиля. За тот же период по новой цифровой услуге установлено 220 дополнительных точек сбора этого вида вторсырья», – рассказали в ведомстве.Задача использования боксов – повысить процент повторного использования вещей в качестве вторсырья. Собранные вещи передают на благотворительность, а непригодную для носки одежду – на переработку.
По данным подмосковного Минчистоты, сегодня в Подмосковье работают более 1,9 тыс. баков для текстиля. В планах – до конца года установить ещё 500.
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Лора Луганская