В Подмосковье оштрафовали около тысячи водителей за незаконную парковку во дворах

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Около тысячи штрафов выписали автовладельцам в апреле текущего года за нарушение правил парковки во дворах Московской области, общая сумма взысканий составила более 4,7 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В число самых частых нарушений вошла парковка на газонах. За это было вписано 497 штрафов на общую сумму 990 тысяч рублей. 439 автовладельцев были оштрафованы за парковку, мешающую вывозить мусор с контейнерных площадок. В этой категории сумма штрафов составила 3 миллиона 695 тысяч рублей. Кроме того, трёх автовладельцев оштрафовали в общей сложности на 15 тысяч рублей за парковку на детских и спортплощадках», — говорится в сообщении.Факты незаконной парковки выявлялись с помощью камер видеонаблюдения системы безопасный регион, кроме того, информацию о нарушителях отправляли на портал «Добродел» неравнодушные граждане.
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