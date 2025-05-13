КПО Подмосковья с начала года отправили в переработку свыше 23 тыс. тонн стекла

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Девять комплексов по переработке отходов, работающих на территории Московской области, за I квартал этого года отобрали более 23 тыс. тонн стекла. Это на 1 тыс. больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Переработка стекла происходит в несколько этапов. После поступления в КПО от него отделяют крышки и пробки. Далее стекло отправляют на очистку. Затем его моют, сушат, смешивают с кальцинированной содой, песком, известняком и отправляют на переработку. В итоге стекло переплавляют и превращают в новые изделия», – пояснили в подмосковном Минчистоты.Там добавили, что переработанное стекло в основном применяют для производства стройматериалов. Помимо этого, его используют при изготовлении тары – банок и бутылок.
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Лора Луганская