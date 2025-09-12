В Подмосковье вакцинировали от гриппа более 100 тысяч детей
Более 100 тысяч детей получили прививку от гриппа в Московской области в рамках сезонной кампании по вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Прививки делают вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри».
«Для того, чтобы успел выработаться иммунитет, важно пройти вакцинацию как можно скорее. Это защитит ребёнка от опасных осложнений, к которым может привести грипп. В Московской области иммунизацию от гриппа прошли уже свыше 100 тысяч детей. Всего в этом году планируется привить более 1,1 млн ребят», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Привить ребёнка от гриппа можно в детской поликлинике. Кроме того, вакцинация проводится в школах и детских садах.