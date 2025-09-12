В Подмосковье вакцинировали от гриппа более 100 тысяч детей

12 сентября 2025, 11:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 100 тысяч детей получили прививку от гриппа в Московской области в рамках сезонной кампании по вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Прививки делают вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри».





«Для того, чтобы успел выработаться иммунитет, важно пройти вакцинацию как можно скорее. Это защитит ребёнка от опасных осложнений, к которым может привести грипп. В Московской области иммунизацию от гриппа прошли уже свыше 100 тысяч детей. Всего в этом году планируется привить более 1,1 млн ребят», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.