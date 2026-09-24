В Подмосковье ведется обучение операторов беспилотников
Жители Московской области в возрасте от 16 лет смогут пройти профессиональную подготовку по программе обучения операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа в Центре специальной подготовки «Витязь». Курс рассчитан на граждан России с полным общим образованием и проводится в очном формате.
Объём программы составляет 126 часов, из которых 112 часов приходятся на лекционные и практические занятия. Обучение длится 14 дней при восьмичасовом учебном дне.
Слушатели изучают воздушное законодательство, правила использования воздушного пространства и особенности полётов в населённых пунктах и зонах с ограничениями. Программа также включает основы аэродинамики, навигации и метеорологии, характеристики беспилотных систем, планирование маршрутов, подготовку полётной документации и действия экипажа при нештатных ситуациях.
Практические занятия направлены на работу с аэронавигационными материалами и специализированным программным обеспечением, оценку погодной и аэронавигационной обстановки, подготовку полётных заданий, проверку технического состояния оборудования, запуск и дистанционное пилотирование беспилотников, а также контроль параметров полёта.
Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности и выявлению возможных угроз при эксплуатации беспилотных систем.
По итогам обучения слушатели сдают экзамен. Успешно прошедшим курс присваивается квалификация «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлётной массой 30 кг и менее)» и выдаётся свидетельство о профессии рабочего и должности служащего. Подробная информация о программе размещена на сайте ЦСП «Витязь».
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