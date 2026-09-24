В Подмосковье ведется обучение операторов беспилотников

24 сентября 2026, 00:17

В Подмосковье ведется обучение операторов БПЛА в ЦСП «Витязь»

оригинал Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Жители Московской области в возрасте от 16 лет смогут пройти профессиональную подготовку по программе обучения операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа в Центре специальной подготовки «Витязь». Курс рассчитан на граждан России с полным общим образованием и проводится в очном формате.