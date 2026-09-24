В России запустили проект «Здоровье СВОих» для помощи участникам спецоперации

24 сентября 2026, 00:05

Фото: пресс-служба АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО)

АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) запустил федеральный проект «Здоровье СВОих», направленный на помощь участникам специальной военной операции и членам их семей в получении медицинской и социальной поддержки. Проект стартовал в 25 пилотных регионах с сентября 2026 года и был инициирован на основании многочисленных обращений, поступавших в региональные штабы Комитета.