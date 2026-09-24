В России запустили проект «Здоровье СВОих» для помощи участникам спецоперации
АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) запустил федеральный проект «Здоровье СВОих», направленный на помощь участникам специальной военной операции и членам их семей в получении медицинской и социальной поддержки. Проект стартовал в 25 пилотных регионах с сентября 2026 года и был инициирован на основании многочисленных обращений, поступавших в региональные штабы Комитета.
Как отмечают в КСВО, основная задача проекта заключается в профилактике рисков социального напряжения среди ветеранов СВО и их семей за счёт оперативного решения возникающих вопросов и предоставления информации о доступных мерах поддержки в соответствии с действующим законодательством.
В рамках проекта участники могут получить информацию и содействие по вопросам внеочередного оказания медицинской помощи, прохождения медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, получения технических средств реабилитации, а также установления и продления группы инвалидности.
Для оперативного взаимодействия в 25 регионах организована работа 35 региональных сервисных чатов в национальном мессенджере «МАКС». В каждом регионе — участнике проекта определены ответственные представители органов власти в сфере охраны здоровья. В большинстве регионов также назначены ответственные сотрудники отделений Социального фонда России (СФР) и главных бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Перечень регионов — участников проекта и ссылки на соответствующие сервисные чаты размещены на сайте КСВО.
Региональные чаты работают по будним дням с 9:00 до 19:00 по местному времени. Для представителей органов власти и профильных учреждений рекомендовано отвечать на обращения в течение двух часов. Работа сервисов предусматривает модерацию для поддержания уважительного формата общения между участниками.
При этом в общих лентах региональных чатов запрещено размещать персональные данные участников СВО и членов их семей. В КСВО подчеркнули, что проект был создан с учётом многочисленных обращений граждан и направлен на то, чтобы сделать получение необходимой медицинской помощи и информации о действующих мерах поддержки более оперативным и доступным.
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