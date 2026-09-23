Удары по ВПК Украины, зачистка опорного пункта ВСУ и восстановление боевой техники ВС РФ: последние новости СВО на 23 сентября
На нескольких направлениях специальной военной операции российские военнослужащие поразили технику, артиллерийские системы, пункты управления БПЛА и укрепления ВСУ. Одновременно ремонтные подразделения готовят восстановленную технику к возвращению в зону боевых действий, а экипажи авиации продолжают выполнять боевые задачи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по автомобилям ВСУ в Краматорске
Расчеты ударных БПЛА «Южной» группировки войск продолжают работать по автомобильной технике ВСУ на Краматорском направлении. Операторы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса и 70-й мотострелковой дивизии, используя данные разведки, наносят удары не только по технике в пригороде, но и по машинам, находящимся на стоянках либо перемещающимся непосредственно по городу.
В ходе очередной серии ударов, как сообщает Минобороны РФ, были поражены сразу четыре автомобиля противника: два пикапа, микроавтобус и легковой автомобиль.
«Ланцет» и дроны ударили по артиллерии
В Запорожской области разведывательные БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили перемещение к огневой позиции буксируемой 105-мм гаубицы M119. Вместе с орудием двигался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы и материальные средства.
После обнаружения цели по позиции отработали операторы ударных БПЛА и расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет». Попадания привели к детонации боекомплекта, в результате чего были уничтожены сама гаубица и находившийся рядом грузовик.
Разведчики также выявили замаскированную 155-мм САУ M109 «Paladin» и две САУ «Богдана». Артиллерийские системы находились на подготовленных позициях и были скрыты в лесополосах. По укрытиям и самоходным орудиям нанесли удары БПЛА. После попаданий на позициях начались возгорания, сопровождавшиеся подрывами боекомплекта.
В результате были уничтожены M119, M109 «Paladin», две «Богданы», а также автомобиль с боеприпасами и материальными средствами. Утверждается, что это снизило возможности ВСУ по огневой поддержке подразделений и контрбатарейной борьбе на данном участке.
Зачистка опорного пункта ВСУ в Запорожье
Еще одним эпизодом стала зачистка опорного пункта ВСУ в Запорожской области. Перед началом штурма разведывательные БПЛА обнаружили скрытые позиции, блиндажи и наблюдательные точки. После ударов беспилотников противник укрылся в оборудованных укреплениях, а к опорному пункту выдвинулись штурмовые группы.
Бойцы вскрывали замаскированные входы, нарушали связь и последовательно зачищали укрепления.
Командир штурмовой роты с позывным «Чита» рассказал:
«Перед штурмом мы начинаем вести разведку, выявляем противника, где у них входы, выходы. Потом начинаем каждому штурмовику доводить задачу: как, куда должен заходить, куда гранаты перекидать. После чего начинается штурм опорника. Заходим, работаем двойкой: один держит, второй подходит, начинает искать входы, антенны, чтобы срывать связь. После чего заходим и начинаем работать. Пацаны знают каждый свою задачу. Даже если я сверху не могу их наблюдать, они понимают, как и куда работать».
В глубине опорного пункта штурмовики обнаружили укрепленные блиндажи и замаскированные наблюдательные позиции. Командир штурмового взвода с позывным «Татарин» описал их зачистку:
«Мы двигались втроём, группой. Сначала один подходит, проверяет всё, смотрит. Подходит к нам, говорит, что блиндаж очень крепкий, надо взорвать его. Второй идёт с ТМ-кой, ставит мину на блиндаж, взрывает. После этого мы уже вдвоём выдвигаемся к блиндажу и начинаем там работать. В укрепления закидывали дымовые шашки, пытались выкурить их. Там были и скрытые наблюдательные точки — их очень тяжело увидеть. Позиции старые, хорошо оборудованные, блиндажи крепкие».
По итогам штурма опорный пункт был зачищен, укрепленные позиции и скрытые наблюдательные точки уничтожены. Отмечается, что это позволило подразделениям группировки «Восток» расширить зону контроля и создать условия для дальнейшего продвижения.
Операторов БПЛА обнаружили по антеннам
Еще одной целью в Запорожской области стали замаскированные пункты управления беспилотниками ВСУ. Разведчики группировки «Восток» определили места их размещения по антеннам связи, а также по взлетам и посадкам беспилотников возле оборудованных позиций.
Координаты передали артиллеристам. Расчеты самоходных гаубиц 2С3 «Акация» нанесли удары по выявленным объектам.
В результате были уничтожены пункты управления БПЛА, оборудование связи и находившиеся на позициях операторы ВСУ. Согласно сведениям российского оборонного ведомства, поражение этих объектов нарушило работу беспилотных средств противника и снизило его возможности по воздушной разведке и применению ударных БПЛА на данном участке.
Как восстанавливают боевую технику ВС РФ
Пока одни подразделения работают непосредственно на передовой, ремонтно-восстановительный батальон 20-й гвардейской общевойсковой армии Московского военного округа готовит очередную партию восстановленного вооружения и военной техники для соединений и воинских частей армии.
Ремонтники проверяют каждый узел поступивших образцов, выявляют неисправности и заменяют пришедшие в негодность детали. После сборки автомобили проходят техническое обслуживание и оснащаются защитой от FPV-дронов, после чего передаются представителям подразделений.
Продолжительность ремонта зависит от состояния техники и составляет от двух до десяти суток. Особую сложность представляет эвакуированная бронетанковая техника: противник старается предварительно обездвижить такие машины и привести их в неремонтопригодное состояние.
Большая часть работ выполняется специалистами батальона непосредственно в полевых условиях. Если восстановить технику на месте невозможно, ее направляют на завод-изготовитель.
Минобороны заявило об ударах по промышленным объектам и портам Украины
Ремонтная база позволяет восстанавливать автомобильную и бронетанковую технику, стрелковое оружие и другие виды вооружения. Военнослужащие также собирают и обслуживают багги, наземные и воздушные беспилотные системы, применяемые при штурмовых действиях. Все образцы проверяются и ремонтируются с использованием оригинальной документации заводов-изготовителей и в соответствии с утвержденными стандартами.
Су-35С прикрыл работу армейской авиации
В интересах группировки «Север» боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции выполнил экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Задачей дежурства в воздухе было прикрытие в заданном районе вертолетов армейской авиации во время нанесения авиационных ударов по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.
При этом летчики оперативно-тактической авиации, согласно представленному материалу Минобороны, выполняют боевые вылеты в любое время и при различных погодных условиях, используя разные типы авиационного вооружения.
Удары по ВПК и ТЭК Украины
Минувшей ночью ВС РФ нанесли групповые удары беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, логистической инфраструктуре, а также морским судам, использовавшимся в интересах ВСУ.
В Киеве и Киевской области под поражение попал склад, предназначенный для хранения материалов, необходимых при производстве беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, был нанесен удар по промышленному предприятию ООО «Туканс» в населенном пункте Вишневое, где выпускались комплектующие для беспилотников.
В Одесской области поражены три логистических центра, расположенных в Одессе. На этих объектах хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ. Также был поражен склад комплектующих для беспилотных летательных аппаратов в населенном пункте Мирное Одесской области.
Помимо наземных объектов, на переходе морем поражено судно типа «сухогруз», следовавшее в порт Одесса с грузами военного назначения.