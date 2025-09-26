В Подмосковье выполнили 75% программы по строительству тротуаров

26 сентября 2025, 13:52

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области продолжают реализацию программы строительства тротуаров по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас работы завершили на 65 участках региональных дорог, общая протяжённость новых пешеходных дорожек составляет 48 км, рассказали в подмосковном Минтрансе.