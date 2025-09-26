В Подмосковье выполнили 75% программы по строительству тротуаров
В Московской области продолжают реализацию программы строительства тротуаров по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас работы завершили на 65 участках региональных дорог, общая протяжённость новых пешеходных дорожек составляет 48 км, рассказали в подмосковном Минтрансе.
Тротуары обустраивают с учётом потребностей маломобильных граждан: предусматривают понижения до уровня проезжей части и тактильную плитку.
Полностью программу выполнили в 17 округах. До конца ремонтного сезона дорожникам предстоит построить ещё 10 участков общей протяжённостью 14,5 км. Работы уже идут в Зарайске, Раменском, Серпухове и Чехове.
Новые пешеходные дорожки обеспечили безопасный и удобный проход в деревне Палашкино Рузского округа, на улице Школьной в деревне Заволенье Орехово-Зуевского округа, на главной улице в деревне Крупино Павлово-Посадского округа. В Коломне тротуары построили в селе Комарёво и на участке от деревни Губастово до посёлка Пески.
Кроме того, работы выполнили в деревне Ермолино Талдомского округа, в деревне Синьково Одинцовского округа, в Солнечногорске — на Маковой улице деревни Лопотово и вдоль Тимоновского шоссе у деревни Загорье, а еще в Королёве на улице Советской.
