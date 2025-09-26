Достижения.рф

Подмосковные специалисты проверили восстановление жилья в Мариуполе

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В поселке Каменск Мариуполя завершили ремонт двухэтажного многоквартирного дома, пострадавшего в ходе боевых действий. Приемку качества работ провели эксперты управления технадзора капитального ремонта Московской области, рассказали в подмосковном МинЖКХ.



Строители восстановили несущие конструкции, обновили кровлю и фасад, установили новые окна и заменили инженерные коммуникации. Все этапы ремонта успешно завершили.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Контроль за восстановлением ведут специалисты Фонда капремонта Московской области. Эксперты стройнадзора регулярно выезжают на объект, чтобы проверить качество материалов, ход работ и соблюдение сроков. Благодаря этому жильцы смогут быстрее вернуться в безопасные и комфортные квартиры.
Ирина Паршина

