Подмосковные специалисты проверили восстановление жилья в Мариуполе
В поселке Каменск Мариуполя завершили ремонт двухэтажного многоквартирного дома, пострадавшего в ходе боевых действий. Приемку качества работ провели эксперты управления технадзора капитального ремонта Московской области, рассказали в подмосковном МинЖКХ.
Строители восстановили несущие конструкции, обновили кровлю и фасад, установили новые окна и заменили инженерные коммуникации. Все этапы ремонта успешно завершили.
Контроль за восстановлением ведут специалисты Фонда капремонта Московской области. Эксперты стройнадзора регулярно выезжают на объект, чтобы проверить качество материалов, ход работ и соблюдение сроков. Благодаря этому жильцы смогут быстрее вернуться в безопасные и комфортные квартиры.
Читайте также: