Подмосковные специалисты проверили восстановление жилья в Мариуполе

26 сентября 2025, 13:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В поселке Каменск Мариуполя завершили ремонт двухэтажного многоквартирного дома, пострадавшего в ходе боевых действий. Приемку качества работ провели эксперты управления технадзора капитального ремонта Московской области, рассказали в подмосковном МинЖКХ.