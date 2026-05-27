В Подмосковье выявили более 520 незаконно открытых шиномонтажей
522 шиномонтажные мастерские, открытые на непредназначенных для этого участках, выявили в Московской области инспекторы муниципального земельного контроля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
Нарушителям предлагается два варианта решения проблемы: закрыть бизнес или изменить вид разрешённого использования земли.
«По итогам проверок прекращена деятельность 84 нелегальных шиномонтажей. Больше всего таких мастерских — по шесть — ликвидировали в округах Щёлково и Солнечногорск. Кроме того, пять объектов закрыли в округе Ступино», — говорится в сообщении.Вид разрешённого использования изменили на 97 участках. Самое большое число легализованных шиномонтажей — девять — оказалось в Щёлкове. Второе место по этому показателю занял Орехово-Зуевский округ, где изменили статус семи участков. А замыкает топ-3 округ Балашиха с шестью узаконенными мастерскими.