В Подмосковье за пять лет открыли более 30 модельных библиотек

27 мая 2026, 10:39

33 современные модельные библиотеки открыли в Московской области за последние пять лет благодаря Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





В рамках «модельной концепции» библиотеки преобразуют из книгохранилища с читальным залом в центр творческого и интеллектуального развития, объяснил спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов.





«В Подмосковье взят курс на модернизацию библиотек. Флагманом этих перемен стали модельные библиотеки. В стильных помещениях, оборудованных современной техникой, созданы все условия для самореализации. Библиотека становится местом притяжения и для молодёжи, и для людей старшего поколения», – рассказал Игорь Брынцалов.