В Талдомском округе провели учения по тушению лесных и торфяных пожаров

27 мая 2026, 11:05

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Учения по тушению торфяных и лесных пожаров провели на территории Талдомского округа. В них приняли участие представители экстренных служб и местных властей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





По легенде учений, рядом с населённым пунктом загорелась сухая трава, а из-за ветра возгорание переросло в лесной пожар, угрожающий жилым домам.





«На месте развернули оперативный штаб, который координировал действия участников, а также пункт химического и радиационного наблюдения. Специалисты отработали взаимодействие и приёмы тушения ландшафтных пожаров с использованием различной техники и инвентаря», — говорится в сообщении.