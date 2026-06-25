В Подмосковье врачи провели более 635 тыс. онлайн-консультаций для детей

25 июня 2026, 10:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 635 телемедицинских консультаций для детей провели врачи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В рамках онлайн-приёма медицинский специалист может посмотреть результаты анализов, скорректировать терапию, ранее назначенную маленькому пациенту, или дать рекомендации.





«Телемедицина делает медпомощь для детей более доступной и комфортной. Родителям не нужно лишний раз ездить с ребёнком в поликлинику, если вопрос можно решить дистанционно. С начала 2026 года для подмосковных детей провели уже более 635 тысяч онлайн-приёмов. Это почти 27% от общего числа телемедицинских консультаций», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.