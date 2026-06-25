Школьница из Ивантеевки сдала на 100 баллов ЕГЭ по обществознанию
Высшую оценку на едином госэкзамене по обществознанию получили выпускница гимназии №6 в городе Ивантеевка Пушкинского округа Полина Плохова. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Администрация округа поздравила девушку с блестящим результатом.
«От всей души желаем Полине успешного и яркого будущего, веры в свои силы и удачного поступления в выбранный вуз. Пусть эта победа станет первой ступенью на пути к осуществлению всех профессиональных амбиций!» — заявили в администрации.Наставницей Полины была учительница истории и обществознания Анастасия Геннадьевна Карпова.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье на сегодняшний день 100 баллов по трём предметам по результатам единого госэкзамена набрали четыре выпускника: из Сергиева Посада, Павловского Посада, Королёва и Балашихи.