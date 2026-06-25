Жители Подмосковья подали более 200 тысяч онлайн-заявок на оформление соцкарт
Свыше 200 тысяч заявлений на оформление социальных карт подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Социальную карту могут получить граждане льготных категорий, зарегистрированные в Подмосковье.
«Услуга по оформлению размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Соцкарты и документы». Для подачи заявки нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации и заполнить онлайн-форму», — говорится в сообщении.Срок предоставления услуги составляет 16 рабочих дней. Забрать готовую карту можно в том отделении МФЦ, которое пользователь указал в заявке.