В Подмосковье вступил в силу запрет работы алкомаркетов во дворах домов

01 сентября 2025, 15:55

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области начал действовать запрет на продажу алкоголя в магазинах со входом и выходом со стороны дворов многоквартирных домов. Новые правила затрагивают работу около 3 тыс. торговых точек, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.







«1,4 тыс. магазинов, торгующих слабым алкоголем без лицензии, должны будут прекратить продажу любого спиртного. Ещё порядка 1,5 тыс. должны будут прекратить продажу алкоголя после окончания срока лицензии. Предполагаем, что порядка 40-60 магазинов в месяц станут прекращать продажу спиртного», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Новые меры не направлены против бизнеса – добросовестные предприниматели, соблюдающие закон и учитывающие интересы жителей, смогут продолжить работу. У бизнеса будет возможность адаптироваться, найти новые пути развития, например, сосредоточиться на продаже других продуктов», – подчеркнул парламентарий.