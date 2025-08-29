В подмосковных аэропортах поймали 35 нелегальных таксистов-зазывал
35 нарушителей закона о штрафах за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах выявлено с 19 августа. Именно тогда он вступил в силу на территории Московской области, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Есть штрафы для физических и юридических лиц от 5 тыс. до 50 тыс. рублей. И уже несколько десятков таких решений было принято. И физические, и юридические лица были оштрафованы», – сказал Брынцалов в интервью ТАСС.Как уточнили в пресс-службе Мособлдумы, уже было зафиксировано 35 нарушений принятого закона.
Новые правила работы такси в аэропортах на территории Подмосковья предусматривают, что заказать машину можно через официальные стойки или приложения агрегаторов, а работа зазывал признаётся незаконной.
Штрафы за нарушения составляют 5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и 50 тыс. рублей – для юрлиц.