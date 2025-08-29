В подмосковных аэропортах поймали 35 нелегальных таксистов-зазывал

29 августа 2025, 15:33

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

35 нарушителей закона о штрафах за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах выявлено с 19 августа. Именно тогда он вступил в силу на территории Московской области, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.







«Есть штрафы для физических и юридических лиц от 5 тыс. до 50 тыс. рублей. И уже несколько десятков таких решений было принято. И физические, и юридические лица были оштрафованы», – сказал Брынцалов в интервью ТАСС.