1,3 тыс. бойцов СВО трудоустроятся в Подмосковье благодаря квотированию рабочих мест
Подмосковные работодатели с численностью сотрудников более 200 человек теперь будут обязаны резервировать рабочие места для ветеранов спецоперации. Благодаря этому смогут трудоустроиться около 1,3 тыс. бойцов, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Все предприятия, которые имеют более 200 рабочих мест, не по своему усмотрению берут или не берут на работу бойцов СВО. Раньше закон ни к чему не обязывал. Теперь это прямое квотирование рабочего места: если есть соответствующее свободное место, то предприятие обязано трудоустроить ветерана специальной военной операции. И мы уже понимаем, что это как минимум 1,3 тыс. рабочих мест», – сказал парламентарий в интервью ТАСС.Как уточнил Брынцалов, новый закон вступает в силу с 1 сентября.
Кроме того, с сентября в Московской области в рамках федеральной программы «Время героев» и подпрограммы «Герои Подмосковья» участники СВО смогут пройти переобучение по разным направлениям.