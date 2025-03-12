В Подмосковье за месяц поставили на кадастровый учёт 8 многоквартирных домов

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Восемь многоквартирных новостроек общей площадью свыше 166 тысяч квадратных метров, возведённых в семи округах Московской области, поставили на кадастровый учёт в феврале текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищной политики.