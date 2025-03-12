В Подмосковье за месяц поставили на кадастровый учёт 8 многоквартирных домов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Восемь многоквартирных новостроек общей площадью свыше 166 тысяч квадратных метров, возведённых в семи округах Московской области, поставили на кадастровый учёт в феврале текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищной политики.
«Кадастровые номера получили два дома на 687 квартир в домодедовском жилом комплексе «Прибрежный парк», один дом на 16 квартир в ЖК «Мой город» в Павловском Посаде, дом на 889 квартир в ЖК «Ново-Молоково» в Ленинском округе, дом на 98 квартир в волоколамском ЖК «Новый Благодар», дом на 75 квартир в одинцовской деревне Семенково, дом на 272 квартиры в щёлковском ЖК «Соболевка» и дом на 106 квартир в ЖК «Феникс» в Дубне», — говорится в сообщении.Теперь владельцы квартир могут оформить своё право собственности, зарегистрироваться на этой жилплощади, прикрепиться к поликлинике, записать детей в детсады и школы и пр.
Читайте также:
Согласовать строительство в приаэродромной зоне Чкаловского теперь можно онлайн
В ЖК «Новое Пушкино» планируется строительство ещё четырёх домов
В ЖК «1-й Донской» построят три наземных паркинга на 1 500 машиномест
Лев Каштанов