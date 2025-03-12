Согласовать строительство в приаэродромной зоне Чкаловского теперь можно онлайн

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На подмосковном госпортале появилась новая услуга для застройщиков: теперь через него можно в онлайн-режиме согласовать строительство рядом с военным аэродромом Чкаловский, сообщает пресс-служба Мингосупралвения Московской области.
«Если земельный участок является частью приаэродромной территории, то согласовать строительство на такой земле можно через региональный портал госуслуг. И теперь в «цифре» можно получить согласование и от государственного аэродрома Чкаловский», — сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.Новая опция подключена к действующей услуге «Согласование строительства в приаэродромных территориях госаэродромов». Через неё можно согласовать строительство на участках рядом с аэродромами Ступино, Кубинка, Клин, а теперь и Чкаловский.
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