В ЖК «Новое Пушкино» планируется строительство ещё четырёх домов

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В Пушкинском городском округе продолжается строительство жилого комплекса «Новое Пушкино». В рамках проекта возведут еще четыре корпуса общей площадью 88 тыс. кв. метров, рассчитанных на 1384 квартиры. Девелопером проекта выступает компания Ingrad, которую в 2024 году приобрел Sminex, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«Новый полностью сложившийся "5-минутный город" расположен в одном из самых экологичных районов Подмосковья. Рядом с домами работают два детских сада и школа. Инфраструктура продолжает активно развиваться. Проектом предусмотрены торговый и спортивный центры, а также медицинский комплекс», — сказала вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.
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Дайана Хусинова