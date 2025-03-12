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В ЖК «Новое Пушкино» планируется строительство ещё четырёх домов

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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В Пушкинском городском округе продолжается строительство жилого комплекса «Новое Пушкино». В рамках проекта возведут еще четыре корпуса общей площадью 88 тыс. кв. метров, рассчитанных на 1384 квартиры. Девелопером проекта выступает компания Ingrad, которую в 2024 году приобрел Sminex, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В новых домах высотой 12–16 этажей будут квартиры площадью до 75 кв. метров. Среди планировок — варианты с кухней-гостиной, мастер-спальней, гардеробными нишами, гостевыми санузлами и лоджиями. Покупатели смогут выбрать один из двух вариантов чистовой отделки. В домах предусмотрены колясочные и кладовые помещения.

«Новый полностью сложившийся "5-минутный город" расположен в одном из самых экологичных районов Подмосковья. Рядом с домами работают два детских сада и школа. Инфраструктура продолжает активно развиваться. Проектом предусмотрены торговый и спортивный центры, а также медицинский комплекс», — сказала вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

Жилой квартал включает 44 корпуса, из которых 26 уже построены. Внутри действует концепция «5-минутного города» с детскими садами, школами и прогулочными зонами. Комплекс расположен рядом с Тишковским лесопарком и Учинским водохранилищем, а удобные подъездные пути обеспечены с Ярославского шоссе. Информацию предоставило Министерство жилищной политики Московской области.

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