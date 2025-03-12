В ЖК «Новое Пушкино» планируется строительство ещё четырёх домов

В Пушкинском городском округе продолжается строительство жилого комплекса «Новое Пушкино». В рамках проекта возведут еще четыре корпуса общей площадью 88 тыс. кв. метров, рассчитанных на 1384 квартиры. Девелопером проекта выступает компания Ingrad, которую в 2024 году приобрел Sminex, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.