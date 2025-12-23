В Подмосковье за сутки провели два цикла обработки автодорог от наледи
Два цикла противогололёдной обработки региональных дорог провели за минувшие сутки в Московской области специалисты Мосавтодора в связи с резким ухудшением погоды. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В обработке задействовали около 400 тракторов и комбинированных дорожных машин.
Он добавил, что дорожники продолжают мониторить ситуацию и проводить необходимые работы для обеспечения комфортного проезда.«Всего за сутки — днём 22 декабря и в ночь на 23 декабря — проведены два цикла обработки региональных дорог, а за ночь противогололёдными материалами обработали около 10,7 тысяч километров, в том числе опасные участки», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.