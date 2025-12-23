В Подмосковье за сутки провели два цикла обработки автодорог от наледи

23 декабря 2025, 11:42

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Два цикла противогололёдной обработки региональных дорог провели за минувшие сутки в Московской области специалисты Мосавтодора в связи с резким ухудшением погоды. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В обработке задействовали около 400 тракторов и комбинированных дорожных машин.



