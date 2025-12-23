Водителей Подмосковья просят быть внимательнее на дорогах из-за смены погоды
В ночь на 23 декабря в Московской области температура резко опустилась до –16 градусов. На дорогах местами появилась сильная гололедица. В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов быть особенно внимательными за рулём.
Водителям советуют не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. Особую осторожность стоит проявлять на поворотах, съездах, мостах и эстакадах, а также рядом с пешеходными переходами — заранее снижать скорость и пропускать людей.
Пешеходам рекомендуют не спешить при переходе дороги, пользоваться только пешеходными переходами и выходить на проезжую часть только после полной остановки машин. В тёмное время суток особенно важно носить световозвращающие элементы.
В Минтрансе Подмосковья отметили, что дорожные службы следят за погодными условиями и своевременно проводят противогололёдную обработку, чтобы обеспечить безопасный проезд.
В случае чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо звонить по телефону 112.
