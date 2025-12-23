Водителей Подмосковья просят быть внимательнее на дорогах из-за смены погоды

23 декабря 2025, 09:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В ночь на 23 декабря в Московской области температура резко опустилась до –16 градусов. На дорогах местами появилась сильная гололедица. В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов быть особенно внимательными за рулём.