Решения о штрафах для зарегистрированных не в РФ авто вступают в силу немедленно

23 декабря 2025, 10:46

Фото: iStock/FG Trade Latin

Верховный суд России принял новое постановление, касающееся административных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Теперь решения о наказаниях для автомобилей, зарегистрированных за границей, начинают действовать сразу после вынесения. Об этом пишет РИА Новости.