Решения о штрафах для зарегистрированных не в РФ авто вступают в силу немедленно
Верховный суд России принял новое постановление, касающееся административных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Теперь решения о наказаниях для автомобилей, зарегистрированных за границей, начинают действовать сразу после вынесения. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно документу, если иностранный транспорт нарушает правила, штраф вступает в силу с момента его назначения. Это касается различных правонарушений, таких как превышение скорости или отсутствие документов.
Для владельцев автомобилей, зарегистрированных в России, действует другая схема. Они могут обжаловать решения, и штрафы начнут действовать только после рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции. Это правило касается ситуаций с неисправными автомобилями и другими нарушениями.
