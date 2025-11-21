В Подмосковье запустили производство сантехнических инсталляций для ремонта
В Балашихе открыли предприятие по выпуску сантехнических инсталляций скрытого монтажа. Земельный участок инвестору предоставили в аренду на льготных условиях, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания «ТАЙМ» построила в рамках инвестпроекта производственно-складской комплекс площадью более 20 000 квадратных метров.
«Там будут производить сантехнические инсталляции и несущие профильные системы. После выхода на проектную мощность компания сможет выпускать 120 000 единиц продукции в год. Инвестиции в проект составили два миллиарда рублей. На новом предприятии создадут 200 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.Подмосковный парламент работает вместе с областным правительством над тем, чтобы такие проекты воплощались в жизнь. Для этого расширяют и внедряют новые меры поддержки – выделяют субсидии и льготы, запускают специальные сервисы для удобства бизнеса.
«Это приносит результат. Регион занимает третье место по объёму промышленного производства и второе – по привлечённым инвестициям. Сейчас проекты с объёмом инвестиций три триллиона рублей находятся на сопровождении правительства Подмосковья. Чтобы наш бизнес развивался так же динамично, мы закладываем в трёхлетний бюджет финансирование на госпрограмму «Предпринимательство Подмосковья». В следующем году это будет около 17 млрд рублей», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Продукция компании «ТАЙМ» будет выпускаться под брендом RIVO Systems. Она применяется при ремонте квартир и частных домов при монтаже новых инженерных систем или замене старых.