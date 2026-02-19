В Подмосковье запустят три новые молочные фермы в 2026 году
В Подмосковье продолжается развитие молочного животноводства: ставка делается на современные технологии и рост производительности. Инвестиции направляются как в строительство новых объектов, так и в модернизацию существующих хозяйств, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В 2026 году новые молочно-товарные фермы заработают в Домодедове, Клину и Серебряных Прудах. Совокупный объем вложений превысит 7,3 миллиарда рублей.
«Новая инфраструктура позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота, в том числе дойных коров, и нарастить объемы производства сырого молока, которое в дальнейшем направляется на переработку», — отметил глава ведомства Сергей Двойных.Крупнейший проект — комплекс ООО «СП «Нива» в Серебряных Прудах на 3 тысячи коров и 32 тысячи тонн молока в год. В Клину ООО «МТФ «Елгозино» построит ферму на 800 голов (9,6 тысячи тонн молока), в Домодедове АО Племзавод «Повадино» завершает объект на 1,2 тысячи голов (12 тысяч тонн молока).
Реализация проектов создаст порядка 115 рабочих мест для зоотехников, ветеринаров и других специалистов. В планах также второй и третий этапы фермы компании «ТиЭйч — Рус Милк Фуд» в Волоколамском округе (2026–2027 годы).
Самый масштабный проект — «Ферма будущего» агрохолдинга «Зеленая Долина» в Сергиево-Посадском округе. До 2030 года там построят четыре фермы на 50 тысяч скотомест с объемом производства 230 тысяч тонн молока в год.