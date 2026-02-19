В Подмосковье запустят три новые молочные фермы в 2026 году

19 февраля 2026, 12:20

В Подмосковье продолжается развитие молочного животноводства: ставка делается на современные технологии и рост производительности. Инвестиции направляются как в строительство новых объектов, так и в модернизацию существующих хозяйств, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





В 2026 году новые молочно-товарные фермы заработают в Домодедове, Клину и Серебряных Прудах. Совокупный объем вложений превысит 7,3 миллиарда рублей.





«Новая инфраструктура позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота, в том числе дойных коров, и нарастить объемы производства сырого молока, которое в дальнейшем направляется на переработку», — отметил глава ведомства Сергей Двойных.