В подмосковных Люберцах с 7 утра расчищают улицы после снегопада
Сильный снегопад вновь накрыл Подмосковье. По прогнозам синоптиков, этот циклон может стать одним из самых мощных за сезон. Коммунальные службы Люберец с раннего утра вышли на уборку. Об этом сообщил корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье».
С 7 часов утра на улице Воинов-Интернационалистов работают пять дорожников, минипогрузчик и самосвал. Бригада расчищает остановки и тротуары возле соцучреждений, чтобы жители могли спокойно выйти из дома и добраться до работы, школы или поликлиники.
На участке — 16 улиц и 40 остановок. Территория считается одной из самых сложных в городе. Дорожный рабочий Марина Чуркина признается, что расслабляться в такую погоду некогда.
Сначала рабочие убирают снег, затем посыпают тротуары песком и специальными смесями, чтобы снизить риск падений. Темп не снижают, несмотря на метель.«Унывать некогда. Работаем и ждем весны. А пока она не пришла, снег нам не помеха. Знаете, когда видишь, что люди улыбаются в ответ, говорят спасибо — сразу и сил прибавляется. Значит, не зря стараемся», — отмечает дорожник.
Коммунальщики говорят, что зима в этом году непростая, но опыт помогает справляться даже с такими снегопадами.