В подмосковных Люберцах с 7 утра расчищают улицы после снегопада

19 февраля 2026, 10:30

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Анна Дука

Сильный снегопад вновь накрыл Подмосковье. По прогнозам синоптиков, этот циклон может стать одним из самых мощных за сезон. Коммунальные службы Люберец с раннего утра вышли на уборку. Об этом сообщил корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье».





С 7 часов утра на улице Воинов-Интернационалистов работают пять дорожников, минипогрузчик и самосвал. Бригада расчищает остановки и тротуары возле соцучреждений, чтобы жители могли спокойно выйти из дома и добраться до работы, школы или поликлиники.



На участке — 16 улиц и 40 остановок. Территория считается одной из самых сложных в городе. Дорожный рабочий Марина Чуркина признается, что расслабляться в такую погоду некогда.



