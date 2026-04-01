Подмосковная продукция вошла в число лучших на Всероссийском конкурсе рынка воды
Производители из Московской области заняли призовые места на отраслевом конкурсе «Росглаввода». Он объединил ведущих игроков рынка воды и безалкогольных напитков со всей России, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
По итогам профессиональной дегустации подмосковные компании получили сразу несколько наград.
«Серебряной награды удостоена компания «Напитки Подмосковья» из Воскресенска в категории безалкогольных напитков на растительном сырье. А региональное предприятие «Глобал Фанкшнл Дринкс Рус» получило бронзу в двух категориях – среди газированных безалкогольных и энергетических напитков», – рассказали в министерстве.
По данным ведомства, в Подмосковье в отрасли работают более 40 производителей. Объём выпуска безалкогольных напитков по итогам прошлого года превысил 72 миллиона литров.
Конкурс «Росглаввода» считается одной из ключевых экспертных площадок отрасли. Специалисты оценивали 157 образцов воды и безалкогольных напитков 60 производителей из разных регионов страны.