В Подмосковье зимой проведут более тысячи спортивных и культурных мероприятий
Для жителей и гостей Подмосковья этой зимой подготовили программу из более чем тысячи спортивных и культурных мероприятий. Об этом сообщил губернатор Московкой области Андрей Воробьёв.
Так, 31 декабря в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Л. Лазутиной состоится 56-ая Манжосовская лыжная гонка.
1 января в Реутове проведут забег «5 вёрст», А в Истре, Пушкинском, Раменском и других округах – «Забеги обещаний» на 2026 метров.
2 января в Ступине пройдёт костюмированный забег «На спорте после оливье».
3 января запланированы зимний сап-фестиваль «Опахревший Новый год» в Ленинском округе, мастер-классы по хоккею и фигурному катанию в Балашихе и Наро-Фоминске.
4 января состоится мастер-классы по хоккею в Подольске и по фигурному катанию – в Видном.
А 5 января в Егорьевске устроят шахматный турнир «Рождественский блиц». Для ребят в возрасте от пяти до 14 лет пройдут бесплатные тренировки по хоккею в рамках проекта «Красная машина Двор – связь поколений». Проект продлится до 31 марта. Тренировки будут проходить по средам, четвергам и выходным.
Звёзды фигурного катания представят ледовые спектакли. Это «Щелкунчик» Татьяны Навки и Петра Чернышева и «Сказ о Руси» Ирины Слуцкой. 2-17 января в регионе будет проводиться первый областной фестиваль «Хрустальный лёд» Ильи Авербуха. 17 января в Центральном парке Пушкина пройдёт гала-концерт.
Как напомнил Воробьёв, в Подмосковье в этом году открыто 48 катков с искусственным льдом, подготовлено 165 лыжных трасс. Более трёх тысяч мероприятий проведут подмосковные библиотеки.
