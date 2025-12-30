Губернатор Воробьёв наградил более 50 отличившихся детей из Подмосковья

30 декабря 2025, 10:37

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Церемония вручения премии «Гордость Подмосковья» состоялась в Доме правительства Московской области. Награды получили более 50 ребят, в числе которых есть спортсмены, изобретатели, а также те, кто проявил мужество в сложной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.





Премию ребятам вручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





«Мы рады приветствовать в этом зале наших детей, родителей, воспитателей, педагогов, врачей и просто добрых людей, которые работают на благо нашей страны, нашего Подмосковья. Восьмой раз мы чествуем маленьких, но мужественных, сильных, талантливых, целеустремленных героев», — сказал Андрей Воробьёв.