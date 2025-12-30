Губернатор Воробьёв наградил более 50 отличившихся детей из Подмосковья
Церемония вручения премии «Гордость Подмосковья» состоялась в Доме правительства Московской области. Награды получили более 50 ребят, в числе которых есть спортсмены, изобретатели, а также те, кто проявил мужество в сложной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Премию ребятам вручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы рады приветствовать в этом зале наших детей, родителей, воспитателей, педагогов, врачей и просто добрых людей, которые работают на благо нашей страны, нашего Подмосковья. Восьмой раз мы чествуем маленьких, но мужественных, сильных, талантливых, целеустремленных героев», — сказал Андрей Воробьёв.В число награждённых вошли Виталий Симонов, который разработал робота для обучения языку жестов, Александра Вотякова, создавшая эмоциональный датчик на основе нейросети, спортсменка Вика Головизнина — победительница различных всероссийских и международных соревнований по кикбоксингу и тхэквондо, теннисист-паралимпиец Иван Остренков, Глеб Бровар, пострадавший от взрывного устройства на детской площадке в Красногорске, и другие.