Губернатор Воробьёв исполнил месту мальчика из Серпухова стать машинистом поезда
Мечту ещё одного ребёнка исполнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках проекта «Ёлка желаний»: 13-летний Дмитрий Гундиенков из Серпухова смог попробовать себя в роли машиниста поезда, как давно хотел. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Шарик с загаданным желанием глава региона снял с ёлки в Кремле на прошлой неделе. И с помощью ЦППК организовал для Димы осмотр кабины поезда. В рамках экскурсии мальчику дали посидеть за пультом управления локомотива.
«Я всегда любил кататься в метро, ездить на электричках. Сегодня мне показали современный поезд — «Иволгу». Он такой классный, удобный, комфортный. И я не просто на нем прокатился, но и побывал в кабине машиниста», — рассказал Дима Гундиенков.Мальчику объяснили, как устроено управление составом и разрешили самостоятельно подать гудок. После этого Дима заявил, что окончательно определился с будущей профессией — он решил, что станет машинистом.
Ранее Андрей Воробьёв исполнил ещё одну мечту с «Ёлки желаний» — подарил велосипед 11-летнему Серёже из Солнечногорска.