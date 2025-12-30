Губернатор Воробьёв исполнил месту мальчика из Серпухова стать машинистом поезда

30 декабря 2025, 12:44

оригинал Дмитрий Гундиенков (фото: пресс-служба правительства МО)

Мечту ещё одного ребёнка исполнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках проекта «Ёлка желаний»: 13-летний Дмитрий Гундиенков из Серпухова смог попробовать себя в роли машиниста поезда, как давно хотел. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Шарик с загаданным желанием глава региона снял с ёлки в Кремле на прошлой неделе. И с помощью ЦППК организовал для Димы осмотр кабины поезда. В рамках экскурсии мальчику дали посидеть за пультом управления локомотива.





«Я всегда любил кататься в метро, ездить на электричках. Сегодня мне показали современный поезд — «Иволгу». Он такой классный, удобный, комфортный. И я не просто на нем прокатился, но и побывал в кабине машиниста», — рассказал Дима Гундиенков.