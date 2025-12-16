Боец Воробьев поделился опытом участия в программе «Герои Подмосковья»

16 декабря 2025, 12:14

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья» — регионального проекта для участников и ветеранов специальной военной операции. Это продолжение федеральной программы «Время Героев», которую запустили в стране по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.





Главная задача программы — помочь бойцам найти себя в повседневной жизни и подготовить их к работе в органах государственной и муниципальной власти, а еще — в государственных компаниях. Речь идет не о формальном обучении, а о реальной переподготовке с упором на практику, управление и лидерство.



Участники программы в течение года проходят обучение по очно-заочной системе. Программа включает четыре образовательных модуля и стажировки, в том числе в Правительстве Московской области и в муниципалитетах. Опытные наставники помогают разобраться в новой сфере и выстроить профессиональный маршрут.



Один из участников программы, майор запаса Дмитрий Воробьев, отмечает высокий уровень обучения и сам подход к организации занятий.

«Лекции в проекте «Герои Подмосковья» читают специалисты очень высокого уровня с огромным опытом. Это позволяет сильно повысить уровень получаемых знаний», — рассказал военнослужащий.

«Одно дело, когда читает кто-то, кто теоретик неизвестный, непонятный, который просто сам прочитал в книжке, а другое дело, когда читает человек, который всю жизнь этим занимался. И который задает тренды в том или ином вопросе, который вы сейчас изучаете. Думаю, вывод очевиден», — отметил Воробьев.