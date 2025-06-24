В подмосковных тепличных комплексах нашли 37 нелегальных мигрантов

24 июня 2025, 14:24

оригинал Фото: istockphoto.com/vichinterlang

Проверку соблюдения миграционного законодательства провели подмосковные полицейские в тепличных комплексах, расположенных в деревнях Волохово и Подмоклово городского округа Серпухов. В результате проверки были обнаружены почти четыре десятка нелегалов. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.







«Полицейские проверили по учётным базам работающих в теплицах иностранных граждан. В итоге в отношении 37 приезжих из Средней Азии были составлены протоколы по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Кроме того, один из мигрантов нарушил режим пребывания в стране», — говорится в сообщении.