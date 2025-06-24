В российском регионе из-за смертельно опасной инфекции ввели карантин

24 июня 2025, 13:56

В сёлах Омской области ввели карантин из-за опасной болезни

Фото: Istock/AnnaTamila

В двух сёлах Омской области Россельхознадзор объявил карантин из-за смертельно опасной инфекции, которую нашли у свиней в населенных пунктах. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.