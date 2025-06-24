В российском регионе из-за смертельно опасной инфекции ввели карантин
В двух сёлах Омской области Россельхознадзор объявил карантин из-за смертельно опасной инфекции, которую нашли у свиней в населенных пунктах. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.
В Муромцевском муниципальном районе у животных, содержащихся в населённых пунктах Захаровка и Моховой Привал выявлена африканская чума свиней. В данный момент на месте инцидента работают специалисты государственной ветеринарной службы области, которые делают всё, чтобы заболевание не распространилось. Для этого животных увозят на убой, а в указанных населённых пунктах объявлен карантин.
В региональном Россельхознадзоре сообщили, что данное заболевание неопасно для человека, но смертельно опасно для парнокопытных, так как не поддается лечению. У жителей сёл, где введён карантин, изымают свиней, за которых впоследствии выплатят компенсацию.
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