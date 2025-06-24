Россиянин жестко поговорил с мигрантом и попал на видео

24 июня 2025, 13:44

Россиянин отчитал мигранта за отсутствие пользы для страны

Видео: telegram-канал «Русские новости»

В сети завирусилось видео, где россиянин жестко разговаривает с бородатым мигрантом, спрашивая о его пользе для страны. Ролик опубликовал Telegram-канал «Русские новости».





Мужчина поинтересовался, почему мигрант не пригодился на родине и какую пользу он приносит России. Он также призвал мужчину быть благодарным русским людям, которые приютили его.





«Ты должен здесь ходить, прижав уши, и быть благодарным этой стране», — ответил ему россиянин.

