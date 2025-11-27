В подмосковной Лобне начали монтаж фасадов нового физкультурного комплекса

27 ноября 2025, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Лобне на улице Ленина продолжают строить современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Работы уже на финальной стадии — строители начали монтировать фасады здания, сообщили в Минстрое Московской области.