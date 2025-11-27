В подмосковной Лобне начали монтаж фасадов нового физкультурного комплекса
В Лобне на улице Ленина продолжают строить современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Работы уже на финальной стадии — строители начали монтировать фасады здания, сообщили в Минстрое Московской области.
Параллельно внутри объекта ведут отделку помещений. Рабочие облицовывают чашу бассейна керамической плиткой и приступают к благоустройству прилегающей территории.
Новый трёхэтажный ФОК площадью около 3 100 м² станет многофункциональным спортивным центром. В здании разместят две чаши бассейна — большую и малую, тренажёрный зал, медицинский блок, раздевалки, душевые и административные помещения.
Рядом с комплексом обустроят зеленую зону отдыха и организуют парковку для посетителей. ФОК строят за счёт средств регбюджета. Открыть спортивный комплекс для жителей Лобни планируют в начале 2026 года.
Читайте также: