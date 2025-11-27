Новый корпус школы №16 в подмосковном Подольске готовят к открытию в 2027

27 ноября 2025, 10:28

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

На улице Народной в Подольске продолжают строительство нового учебного блока школы №16. Новый корпус рассчитан на 580 учеников. Работы идут по госпрограмме Московской области за счёт средств бюджета, сообщили в подмосковном Минстрое.