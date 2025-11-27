Достижения.рф

Новый корпус школы №16 в подмосковном Подольске готовят к открытию в 2027

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

На улице Народной в Подольске продолжают строительство нового учебного блока школы №16. Новый корпус рассчитан на 580 учеников. Работы идут по госпрограмме Московской области за счёт средств бюджета, сообщили в подмосковном Минстрое.



Строители наполовину выполнили фасадные работы. Сейчас специалисты продолжают облицовку здания, обустраивают кровлю, ведут внутреннюю отделку, монтируют инженерные сети и благоустраивают прилегающую территорию.

Новая пристройка представляет собой комплекс из трёх корпусов переменной этажности — от трёх до четырёх этажей. Площадь существующего здания школы составляет 3654 м², площадь пристройки — 8300 м². На уровне второго этажа строители оборудуют стеклянный переход, который соединит новый корпус с действующим зданием. В нём планируют разместить начальные классы.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
В первом блоке откроют основную входную группу, библиотеку с читальным залом и IT-зоной, актовый зал и столовую. Во втором блоке расположат учебные кабинеты для средней и старшей школы, а еще — административные помещения. В третьем блоке оборудуют спортзал, комплекс учебных мастерских и классы для занятий кулинарией.
​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
После ввода пристройки вместимость школы №16 будет 1080 учеников. Параллельно специалисты приводят в порядок территорию вокруг школы. Здесь обустроят игровые площадки с износостойким резиновым покрытием и газоном, установят теневые навесы и детские тренажёры.

Завершить строительство и открыть обновлённую школу планируют в 2027 году.


Ирина Паршина

