Новый корпус школы №16 в подмосковном Подольске готовят к открытию в 2027
На улице Народной в Подольске продолжают строительство нового учебного блока школы №16. Новый корпус рассчитан на 580 учеников. Работы идут по госпрограмме Московской области за счёт средств бюджета, сообщили в подмосковном Минстрое.
Строители наполовину выполнили фасадные работы. Сейчас специалисты продолжают облицовку здания, обустраивают кровлю, ведут внутреннюю отделку, монтируют инженерные сети и благоустраивают прилегающую территорию.
Новая пристройка представляет собой комплекс из трёх корпусов переменной этажности — от трёх до четырёх этажей. Площадь существующего здания школы составляет 3654 м², площадь пристройки — 8300 м². На уровне второго этажа строители оборудуют стеклянный переход, который соединит новый корпус с действующим зданием. В нём планируют разместить начальные классы.
В первом блоке откроют основную входную группу, библиотеку с читальным залом и IT-зоной, актовый зал и столовую. Во втором блоке расположат учебные кабинеты для средней и старшей школы, а еще — административные помещения. В третьем блоке оборудуют спортзал, комплекс учебных мастерских и классы для занятий кулинарией.
После ввода пристройки вместимость школы №16 будет 1080 учеников. Параллельно специалисты приводят в порядок территорию вокруг школы. Здесь обустроят игровые площадки с износостойким резиновым покрытием и газоном, установят теневые навесы и детские тренажёры.
Завершить строительство и открыть обновлённую школу планируют в 2027 году.
