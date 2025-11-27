В Подмосковье подвели итоги студенческих соревнований «УниверЛиги Регионов»

27 ноября 2025, 12:14

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье завершились соревнования студентов вузов и ссузов в рамках проекта «УниверЛига Регионов». В турнирах приняли участие более 600 студентов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.







С 20 по 26 ноября 2025 года команды региональных образовательных учреждений состязались в шести дисциплинах: лёгкой атлетике, баскетболе 3х3, волейболе, шахматах, мини-футболе 7х7 и испытаниях комплекса ГТО. Соревнования прошли на площадках Домодедова, Жуковского, Лыткарина, Подольска и Королёва.



В лёгкой атлетике выступили команды авиационного техникума им. В.А. Казакова, Гжельского госуниверситета, профессионального колледжа «Московия» и Раменского дорожно-строительного техникума. В соревнованиях по баскетболу участвовали девять мужских и четыре женские команды, представляющие техникумы, колледжи и университеты из Балашихи, Жуковского, Люберец, Ногинска, Домодедова, Раменского и Ступино.



В волейбольных матчах на площадку вышли восемь мужских и четыре женских команды из различных муниципалитетов региона. За шахматными столами встретились представители пяти учебных заведений, включая авиационный техникум им. Казакова, колледж «Московия», ПК «Энергия», Серпуховский колледж и Королёвский филиал Международного юридического института.



Турнир по мини-футболу 7х7 собрал 11 команд из Домодедова, Ногинска, Серпухова, Люберец, Сергиева Посада, Павловского Посада, Воскресенска, Можайска и Солнечногорска.



Проект «УниверЛига Регионов» реализуется в рамках межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2030 года и соответствует целям федеральной программы «Спорт России».