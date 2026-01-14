В подмосковном Домодедово продолжают капремонт Востряковского лицея № 1

14 января 2026, 14:50

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово продолжают капремонт Востряковского лицея № 1. Строители уже завершили демонтажные работы и перешли к основному этапу обновления здания. Об этом сообщили в Минстрое Московской области.





Сейчас подрядчик ведёт кровельные, фасадные и внутренние отделочные работы, монтирует инженерные системы и устанавливает новые окна. Работы идут на объекте площадью 6 600 м².



Капремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответстии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети» за счёт средств регионального бюджета.



Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области В ходе ремонта строители: