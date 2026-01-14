В Минтрансе Подмосковья рассказали о ходе строительства моста в Мытищах
Двухполосный автомобильный мост через Клязьму строят в мытищинском микрорайоне Пирогово. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время готовность моста составляет 12%.
«Сейчас уже закончили демонтаж газопровода, продолжается переустройство коммуникаций, а также бетонирование ростверков. Началось бетонирование ригелей», — сообщил глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.Мост строят рядом с существующим, находящимся в неудовлетворительном состоянии. В проект входит также реконструкция участка дороги протяжённостью более 1,1 км от Комсомольской до Центральной улицы и обустройство съездов и разворотных петель.
Строительство должны завершить в первом квартале 2028 года.
