В подмосковном фестивале моды «Узоры единства» приняли участие 400 человек

30 октября 2026, 18:30

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Областной фестиваль моды «Узоры единства», посвящённый главной теме года — единству народов России, состоялся в «Морозофф Холле» в Орехово-Зуеве. Наряды демонстрировали модели «серебряного» возраста. Мероприятие собрало 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.





Участие в показе приняли как жители Орехово-Зуевского округа, так и гости из Черноголовки, Домодедова, Голицына и Москвы. Они демонстрировали наряды, вдохновлённые национальными костюмами.





«Фестиваль появился как продолжение работы Орехово-Зуевского социального центра по развитию модельного направления в местном клубе «Активное долголетие». Идею семь лет назад поддержали в других подмосковных округах. С каждым годом число участков растёт», — говорится в сообщении.