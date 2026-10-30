В Московской области стартовал масштабный аудит ресурсоснабжающих организаций
На 63 муниципальных предприятиях Подмосковья пройдёт аудит ресурсоснабжающих организаций, цель которого - оценить эффективность их работы и сформировать соответствующий рейтинг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Там напомнили, что на территории региона продолжается трансформация РСО.
Проверку будут проводить сотрудники Министерства ЖКХ Московской области, Минэнерго, Минчистоты, Комитета по ценам и тарифам Подмосковья, а также областных ресурсоснабжающих организаций ‒ Мособлводоканала, Мособлгаза и Мособлтепла.
«В прошлом году мы начали большую работу по трансформации водоканалов и теплосетей ‒ сформировали единый стандарт, внедрили искусственный интеллект для поиска юридических лиц, негативно влияющих на водоотведение, провели первую централизованную закупку техники. Задача до конца этого года ‒ проанализировать работу предприятий по ключевым показателям и сформировать объективный рейтинг», ‒ сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов
По данным министерства, в ходе аудита проверяют 10 ключевых показателей. Это аварийно-диспетчерское обеспечение; диагностирование объектов; техническое обслуживание и ремонт; материально-техническое обеспечение; управление автотранспортом; обеспеченность персоналом; эффективность финансово-хозяйственной деятельности; работа с клиентами; центр управления предприятиями и цифровая трансформация.
Результаты аудита по всем направлениям представят уже в декабре. По итогам проверки будет сформирована индивидуальная дорожная карта по оздоровлению каждого из предприятий.
Особое внимание уделяется снижению просроченной дебиторской задолженности физических лиц. Специалисты используют современные инструменты досудебной и судебной работы, включая автообзвоны, рассылку уведомлений и подачу заявлений о вынесении судебных приказов через ЕИАС.