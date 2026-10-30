В Московской области стартовал масштабный аудит ресурсоснабжающих организаций

30 октября 2026, 16:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

На 63 муниципальных предприятиях Подмосковья пройдёт аудит ресурсоснабжающих организаций, цель которого - оценить эффективность их работы и сформировать соответствующий рейтинг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Там напомнили, что на территории региона продолжается трансформация РСО.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Проверку будут проводить сотрудники Министерства ЖКХ Московской области, Минэнерго, Минчистоты, Комитета по ценам и тарифам Подмосковья, а также областных ресурсоснабжающих организаций ‒ Мособлводоканала, Мособлгаза и Мособлтепла.



«В прошлом году мы начали большую работу по трансформации водоканалов и теплосетей ‒ сформировали единый стандарт, внедрили искусственный интеллект для поиска юридических лиц, негативно влияющих на водоотведение, провели первую централизованную закупку техники. Задача до конца этого года ‒ проанализировать работу предприятий по ключевым показателям и сформировать объективный рейтинг», ‒ сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО