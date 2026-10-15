Достижения.рф

В подмосковном индустриальном парке «Титан» откроют колледж

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В индустриальном парке «Титан» в Ленинском городском округе планируют открыть колледж. Об этом во время визита в Китай сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



В составе делегации правительства Московской области она посетила Шанхайский профессиональный колледж науки и технологий, чтобы изучить подход КНР к подготовке специалистов для промышленности.

«С начала следующего учебного года на площадке индустриального парка «Титан» планируется открыть колледж. Там работают компании, занятые разработкой и производством робототехники. Они готовы предоставить студентам площадки для практики. Такой формат поможет подготовить специалистов, которые нужны промышленности уже сегодня. Студенты получат возможность начать карьеру на современном производстве сразу после выпуска», – рассказала Зиновьева.
А. Воробьёв и Е. Зиновьева (в центре) (Фото: пресс-служба Мининвеста МО)

Шанхайский колледж готовит студентов по 14 инженерным специальностям. Это, в частности, автопром, производство робототехники и судостроение. Обучение строится вокруг реальных задач предприятий. В программе – производственная практика, участие в проектах WorldSkills, работа с современным промышленным оборудованием.

После обучения практически все выпускники сразу находят работу, в том числе у ведущих мировых производителей.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0