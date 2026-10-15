В подмосковном индустриальном парке «Титан» откроют колледж

15 октября 2026, 22:40

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В индустриальном парке «Титан» в Ленинском городском округе планируют открыть колледж. Об этом во время визита в Китай сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





В составе делегации правительства Московской области она посетила Шанхайский профессиональный колледж науки и технологий, чтобы изучить подход КНР к подготовке специалистов для промышленности.

«С начала следующего учебного года на площадке индустриального парка «Титан» планируется открыть колледж. Там работают компании, занятые разработкой и производством робототехники. Они готовы предоставить студентам площадки для практики. Такой формат поможет подготовить специалистов, которые нужны промышленности уже сегодня. Студенты получат возможность начать карьеру на современном производстве сразу после выпуска», – рассказала Зиновьева.