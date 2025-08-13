В подмосковном индустриальном парке запустят картонажную типографию

13 августа 2025, 10:49

оригинал фото: Industrial city

Картонажно-полиграфическая фирма «Дека» планирует запустить производство в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания купила помещение площадью 785 кв. м в промышленном парке Industrial city Ленинский, строящемся в государственном индустриальном парке «Титан». КПФ «Дека» производи т упаковочную полиграфическую продукцию для разных категорий товаров, в том числе продуктов, текстиля, одежды, обуви, промышленной продукции, лекарств и детских игр.



«На территории государственного парка «Титан» создадут необходимую инфраструктура для реализации инвестиционных проектов. Одной из компаний, которая планирует реализовать свой проект, станет КПФ «Дека». Инвестиции превзойдут 100 млн рублей. На предприятии создадут около 20 рабочих мест», – сообщили в министерстве.