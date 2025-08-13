Новый резидент ОЭЗ «Дубна» займётся привлечением инвесторов на своей платформе
Резидентом особой экономической зоны «Дубна» стала компания «ДжетЛенд». Она займётся разработкой, внедрением и сопровождением технических решений для финансирования бизнеса на собственной IT-платформе, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«В ОЭЗ «Дубна» сформировался крупный IT-кластер, который насчитывает уже более 40 компаний. Новый резидент планирует инвестировать в свой проект 23,3 млн рублей. Компания создаст 24 рабочих места», – уточнила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Новый резидент будет развивать инвестиционную интернет-платформу по финансированию малого и среднего бизнеса напрямую физическими, юридическими лицами и институциональными инвесторами. Через платформу «ДжетЛенд» инвесторы смогут вложить средства в проекты МСП, купив долю в бизнесе. Отечественных аналогов краудинвестинга для проектов МСП в России нет.
Как напомнили в министерстве, сейчас объём фактических инвестиций IT-компаний на территории ОЭЗ «Дубна» составляет около 21 млрд рублей. На предприятиях этого сектора создано почти 1 тыс. рабочих мест.