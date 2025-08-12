Препарат подмосковной компании пополнил новый перечень жизненно важных лекарств
Лекарство для лечения онкологических заболеваний «Поэксо» включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Препарат предупреждает развитие частой нежелательной реакции на лечение онкологических заболеваний, что позволяет сохранять качество жизни. Его производитель – резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «ПСК Фарма». Компания зарегистрировала препарат «Поэксо» в 2020 году», – отметили в министерстве.Сейчас лекарственное средство от «ПСК Фарма» – единственный в стране подобный препарат. Зарубежный оригинал не доступен российским пациентам. Между тем потребность в лекарстве испытывают более 55 тыс. человек.