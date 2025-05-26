В подмосковном Красногорске продолжается строительство ЖК «Аникеевский»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В городском округе Красногорск, в рамках комплексного развития территории, ГК «Гранель» продолжает строительство жилого комплекса «Аникеевский», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
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