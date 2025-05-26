В Подольске до конца мая обновят и построят пять кабельных линий

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Пять современных кабельных ЛЭП заработают в Подольске до конца текущего месяца, замену кабелей и строительство новых линий проводят специалисты филиала компании «Россети – Московский регион» — «Южные электрические сети», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В настоящее время работы уже завершены в посёлке МИС и деревнях Северово и Матвеевское, продолжаются — в деревнях Кутьино и Коледино. А в деревнях Малое Брянцево и Федюково ведётся капитальный ремонт кабельных линий», — говорится в сообщении.Все работы ведутся без отключения электричества у пользователей.
В администрации муниципалитета также сообщили, что в 2025 году филиал «Южные электрические сети» модернизируют шесть питающих центров на территории округа, а также отремонтирует трансформаторные подстанции и распределительные пункты более чем в десяти населённых пунктах.
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